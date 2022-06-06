Son dakika, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Ankara'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:24
Son dakika, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Abdullahiyan'ın pazartesi Ankara'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ziyaretin, Abdullahiyan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarınki program saatlerinin uymaması nedeniyle ertelendiği açıklandı.


İran türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu

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