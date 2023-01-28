Son Dakika... İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Van ve çevre illerden de hissedildi

Son dakika gelişmesi... İran'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ülkemizde olumsuz bir durum yok" dedi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de depreme ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 21:29
Son Dakika... İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Van ve çevre illerden de hissedildi
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21.14'te merkez üssü İran olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'dan da hissedildi.

İran'da, Türkiye'den de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıklarken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5.8 olarak bildirdi.

İran'ın Hoy kentinde 6.49 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Van ve çevre illerden de hissedildi. 

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te meydana gelen deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ülkemizde olumsuz bir durum yok" açıklamasında bulundu.

GÖRÜR: ŞU ANDA PEK BİLİNMEZ AMA...

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “İran’ın Hoy kenti yakınlarında 6,1 deprem oldu. Aynı bölgede yakında 5,9 deprem olmuştu. Bu bölge doğrultu atımlı faylarla kesilmiş durumda (Başkale, Salmas, Çaldıran , vb Fay zonlar). Şu anda pek bilinmez ama inşallah zaiyat yoktur. Geçmiş olsun” uyarısında bulundu.

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