Son Dakika... İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Van ve çevre illerden de hissedildi
Son dakika gelişmesi... İran'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ülkemizde olumsuz bir durum yok" dedi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21.14'te merkez üssü İran olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'dan da hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 28, 2023
IRAN https://t.co/64oAsUM7Hb
28.01.2023, 21:14:40 TSİ
Büyüklük: 6.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
İran'da, Türkiye'den de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıklarken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5.8 olarak bildirdi.
İran'ın Hoy kentinde 6.49 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Van ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te meydana gelen deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 28, 2023
Büyüklük:5.8 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [45.51 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-01-28
Saat:21:14:46 TSİ
Enlem:38.553 N
Boylam:44.881 E
Derinlik:6.49 km
Detay:https://t.co/kDfG3wlLog@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
GÖRÜR: ŞU ANDA PEK BİLİNMEZ AMA...
İran’ın Hoy kenti yakınlarında 6,1 deprem oldu. Aynı bölgede yakında 5,9 deprem olmuştu. Bu bölge doğrultu atımlı faylarla kesilmiş durumda (Başkale, Salmas, Çaldıran , vb Fay zonlar). Şu anda pek bilinmez ama inşallah zaiyat yoktur. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/4M0c1b7hBD— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 28, 2023
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