Son Dakika... İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Van ve çevre illerden de hissedildi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 21:29

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 22:04

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21.14'te merkez üssü İran olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'dan da hissedildi.

İran'da, Türkiye'den de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıklarken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5.8 olarak bildirdi.

İran'ın Hoy kentinde 6.49 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Van ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te meydana gelen deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.