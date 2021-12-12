Son dakika |İran'da patlama
Son dakika |İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bir binada patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
İran’ın başkenti Tahran’daki Qaleh Morghi Caddesi üzerinde bulunan bir binada patlama meydana geldiği bildirildi.
Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 18.44’te meydana geldiğini ve ihbarın ardından bölgeye 3 itfaiye aracının sevk edildiğini belirtti. Maleki, “Patlamada binanın yanı sıra çevrede bulunan binalar ve park halindeki araçlarda büyük hasar gördü” dedi.
Maleki, patlamaya binada bulunan oksijen tüplerinin neden olduğunu aktararak, “Enkaz altında ağır şekilde yaralı olarak 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ancak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler” dedi.
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