Son Dakika: İran’da silahlı saldırı: En az 15 ölü
Son dakika gelişmesi... İran’ın Şiraz kentindeki silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. Yerel saatle 17.45'te araçla türbeye gelen 3 saldırganın türbedekilere rastgele ateş açtığı belirtilerek, saldırganlardan 2’sinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı aktarıldı.
Olay yerinden kaçan diğer saldırgan için ise arama çalışması başlatıldığı ifade edildi. İran basını saldırganların, 'radikal töröristler' olduğunu belirtti.
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