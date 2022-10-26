Son Dakika: İran’da silahlı saldırı: En az 15 ölü

26 Ekim 2022 Çarşamba, 19:26

İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. Yerel saatle 17.45'te araçla türbeye gelen 3 saldırganın türbedekilere rastgele ateş açtığı belirtilerek, saldırganlardan 2’sinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı aktarıldı.

Olay yerinden kaçan diğer saldırgan için ise arama çalışması başlatıldığı ifade edildi. İran basını saldırganların, 'radikal töröristler' olduğunu belirtti.