Son dakika... İspanya, İsrail'deki büyükelçisini geri çekme kararı aldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkan İspanya, İsrail'deki büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

Reuters'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliği, maslahatgüzar tarafından yönetilecek.

İSPANYA'NIN SAVAŞA KARŞI TAVRI DİKKAT ÇEKİYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamalarla İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı olduğunu belirtmişti.

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bunun üzerine, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda" ifadelerini kullanmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Trump'a verdiği yanıtta, "İspanya'nın pozisyonu açıktır. Ukrayna ve Gazze'dekiyle aynıdır. Uluslararası hukukun ihlaline hayır. Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı. Bizim pozisyonumuzun özeti, savaşa hayır" demişti.