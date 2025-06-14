Son dakika... İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni açıklama: 'İran'da her yeri vuracağız!'

İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen
Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu
sürdü.
İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı
Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri
yetkililerin de olduğu en az 168 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi
de yaralandı.
İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini
veridiği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin
fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.
Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir
Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.
NÜKLEER TESİSTE SIZINTI
Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti. İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı.
İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer
tesislerini de hedef aldı. İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer
Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Tel Aviv'de de gece
boyu sirenler susmadı.
NETANYAHU’DAN YENİ AÇIKLAMA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son yaptığı açıklamasında, "İran rejiminin her tesisine ve her hedefine saldıracağız" dedi.
Netanyahu açıklamasında, "Ayetullah rejiminin her yeri
ve her hedefi vurulacak" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU "DALGALAR HALİNDE CİDDİ SALDIRILAR OLABİLİR" DEMİŞTİ
Netanyahu, dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında
İran'ın saldırılara karşılık vereceğini belirterek, “Bize yönelik bir saldırı
bekliyorum" demişti.
Netanyahu, İran'ın nükleer silahlanma yolundaki adımlarına
karşılık olarak İsrail'in saldırılar düzenlediğini söyleyerek, saldırının ABD
desteği ya da en azından karşı çıkmamasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Netanyahu, İran’a yönelik saldırı için nisan ayını hedef aldıklarını fakat
çeşitli nedenlerle bu tarihin gerçekleşmediğini dile getirdi.
Ulusa sesleniş konuşmasında, İran’ın saldırılara karşılık
vereceğini de ifade eden Netanyahu, “Bize yönelik bir saldırı bekliyorum.
Dalgalar halinde çok ciddi saldırılar olabilir” diye konuştu.