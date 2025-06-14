Son dakika... İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni açıklama: 'İran'da her yeri vuracağız!'

İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 168 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini veridiği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

NÜKLEER TESİSTE SIZINTI

Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti. İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı.

İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı. İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.

NETANYAHU’DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son yaptığı açıklamasında, "İran rejiminin her tesisine ve her hedefine saldıracağız" dedi.

Netanyahu açıklamasında, "Ayetullah rejiminin her yeri ve her hedefi vurulacak" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU "DALGALAR HALİNDE CİDDİ SALDIRILAR OLABİLİR" DEMİŞTİ

Netanyahu, dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İran'ın saldırılara karşılık vereceğini belirterek, “Bize yönelik bir saldırı bekliyorum" demişti.

Netanyahu, İran'ın nükleer silahlanma yolundaki adımlarına karşılık olarak İsrail'in saldırılar düzenlediğini söyleyerek, saldırının ABD desteği ya da en azından karşı çıkmamasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Netanyahu, İran’a yönelik saldırı için nisan ayını hedef aldıklarını fakat çeşitli nedenlerle bu tarihin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Ulusa sesleniş konuşmasında, İran’ın saldırılara karşılık vereceğini de ifade eden Netanyahu, “Bize yönelik bir saldırı bekliyorum. Dalgalar halinde çok ciddi saldırılar olabilir” diye konuştu.