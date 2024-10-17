İsrail, BM okulunu vurdu: Çok sayıda ölü var!

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM bünyesindeki okulu hedef alması sonucu 22 kişi öldü.

İsrail, BM okulunu vurdu: Çok sayıda ölü var!
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:49

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'nu bombaladı.

Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail saldırısı nedeniyle okul bahçesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralıların bazıları, bölgedeki Kemal Advan ve El-Avde hastanelerine nakledildi.

Sağlık ekipleri, İsrail'in bombaladığı okuldaki kişilere ulaşmakta zorluk çekiyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini 13 gündür kuşatma altında tutarak bölge halkını göçe zorluyor.


Etiketler: #gazze #filistin

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