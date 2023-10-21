Son dakika... İsrail, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladı!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 22:03

Güncelleme: 21.10.2023 - 22:35

İsrail savaş uçakları Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Hava saldırısında ateşlenen füzelerin bölgedeki bir pazar alanına isabet ettiğini aktaran Filistin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin uçaklarının Nuseyrat pazarına düzenlediği saldırıda şehitler ve çok sayıda yaralılar var" denildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, iki füzenin atıldığı saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Can kaybının artması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Çatışmaların yeniden yükseldiği 7 Ekim'den bu yana İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında Nuseyrat'taki kampı birçok kez hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.