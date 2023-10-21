Son dakika... İsrail'den 'kara harekatı' açıklaması
Son dakika haberi... İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi’ne düzenlenmesi beklenen kara harekatı hazırlıklarının devam ettiğini ve bölgeye düzenlenecek saldırıların genişletilmesine yönelik planların onaylandığını belirtti.
İsrail-Hamas çatışmaları 15’inci gününde devam ediyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarında hedef gözetmeksizin birçok bölgeyi vururken, bugün saldırıların gölgesinde Gazze Şeridi’ni Mısır’a bağlayan Refah Sınır Kapısı’ndan insani yardımlar yapıldı.
Tırlar Gazze Şeridi’nin güneyinden bölgeye girerken, kuzeyde ise İsrail’in Gazze sınırı yakınlarındaki Sderot kentinde konuşlanan binlerce İsrail askerleri kara harekatı için hazırlıklarına devam ediyor.
'PLANLAR ONAYLANDI, HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR'
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yapılması beklenen kara saldırısının genişletilmesine yönelik planların onaylandığı ve hazırlıkların devam ettiği belirtildi.
IDF, birliklerin onaylanan operasyonel planlara uygun olarak eğitim gördüklerini açıkladı.
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