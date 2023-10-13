Son Dakika: İsrail, hastaneleri vuracağını açıkladı
Son dakika haberi... İsrail, Gazze’de bulunan Al Awda hastanesinin tahliyesi için sadece iki saat süre verdi.
Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının 7. gününde, İsrail ordusu "hastaneyi boşaltın, vuracağız" açıklamasında bulundu.
İsrail’in 'hastane' açıklamasının ardından Sınır Tanımayan Doktorlar, tahliye kararına rağmen personelinin hastaları tedavi etmeye devam ettiğini belirtti.
Sosyal medya platformu X’te paylaşımda bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin devam eden kan dökme ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları" kınadı.
Sınır Tanımayan Doktorlar ayrıca, "Personelimizi ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.
Israel has given Al Awda Hospital in Gaza just two hours to evacuate.— Doctors w/o Borders (@MSF_USA) October 13, 2023
Our staff are still treating patients.
MSF unequivocally condemns this action, the continued indiscriminate bloodshed and attacks on health care in Gaza.
We are trying to protect our staff and patients.
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