Son Dakika: Lübnan-İsrail sınırında gerçekleşen saldırıda 1 gazeteci öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5'i yaralandı.

AA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 19:02
Son Dakika: Lübnan-İsrail sınırında gerçekleşen saldırıda 1 gazeteci öldü, 5 kişi yaralandı
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Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters Haber Ajansı'ndan kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, olay yerinden yaptığı canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu duyurdu.

Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

5 GAZETECİ YARALANDI

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre saldırıda yaralanan 5 gazeteci hastaneye kaldırıldı.

İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini aldı.

Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.


Lübnan Gazeteci yaralı saldırı

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