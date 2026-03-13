Son dakika... İsrail'in 'katliam' tehdidinin ardından, İran'da miting alanında patlama!

İran'da Ramazan ayının son cuma günü düzenlenen ve Filistin’e destek amacıyla her yıl gerçekleştirilen Kudüs Günü etkinlikleri gerçekleşiyor.

Tahran’da bu kapsamda binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlenirken, kentte büyük kalabalıkların toplandığı bildirildi.

İran’a bağlı Nournews ajansı ise Tahran yakınlarındaki Javadieh mahallesine hava saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda yaralananların olduğunu duyurdu.

Ajansın paylaştığı görüntülerde, saldırının gerçekleştiği düşünülen bölgede kurtarma ekiplerinin çalıştığı ve arka planda yıkıntıların bulunduğu görüldü.

Nournews tarafından paylaşılan başka görüntülerde ise Kudüs Günü gösterilerinin yapıldığı alana yakın bir noktada dumanların yükseldiği görüldü.

Görüntülerde, uzakta meydana gelen patlama olduğu düşünülen anların ardından protestocuların slogan attığı anlar yer aldı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, Kudüs Günü gösterileri sırasında düzenlenen İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Larijani, saldırıların İsrail’in “zayıflık ve kafa karışıklığının” göstergesi olduğunu söyledi.

Larijani, söz konusu saldırıların İsrail’in korkusunun bir sonucu olduğunu savundu. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın İran halkını anlamakta başarısız olduğunu ileri sürdü.

Larijani, “Trump’ın sorunu, İran halkının güçlü, bilinçli ve kararlı olduğunu kavrayamamış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

İSRAİL UYARI YAYINLAMIŞTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Tahran’da Kudüs Günü kapsamında toplanan kalabalıkların bulunduğu bölgelere yakın alanlar için tahliye uyarısı yayımladı

IDF, sosyal medya platformu X üzerindeki Farsça hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran’daki bazı bölgelerin harita üzerinde işaretlendiğini belirterek sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

Paylaşımda, “Değerli vatandaşlar, güvenliğiniz ve sağlığınız için haritada belirtilen alanı derhal tahliye etmenizi rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, söz konusu bölgelerde “önümüzdeki saatlerde operasyonlar düzenleneceğini” de duyurdu.

Söz konusu uyarı, Ramazan ayının son cuma günü düzenlenen ve Filistin’e destek amacıyla her yıl gerçekleştirilen Kudüs Günü etkinlikleri sırasında geldi.

GÖKYÜZÜNDE YOĞUN DUMAN

İsrail’in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmasının ardından Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti.

Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Tahran'daki patlama anı ise kameralara yansıdı...