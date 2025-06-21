Son dakika... İsrail İran'ın nükleer tesisini vurdu!

İran'ın Fars haber ajansı sabah saatlerinde İsrail'in İran'ın İsfahan nükleer tesisini hedef aldığını duyurdu.

"SIZIN YOK"

Söz konusu haberde nükleer tesisten tehlikeli madde sızıntısı olmadığı belirtildi.

İsfahan, İran'ın en büyük nükleer araştırma tesisi olan Nükleer Teknoloji Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor.





İRAN DA İSRAİL'İ HEDEF ALIYOR

Öte yandan İran da İsrail'e saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail medyasına göre ülkenin kuzeyindeki Gajar'da sabahın erken saatlerinde hava sahasına giren bir insansız hava aracı önlendi.

İsrail ordusu kısa süre önce yaptığı açıklamada savaş uçaklarının, saldırı helikopterlerinin ve hava savunma sistemlerinin İran'dan İsrail'e son 24 saatte ateşlenen 15 insansız hava aracını yok ettiğini açıklamıştı.