Son Dakika... İsrail Kabinesi, Lübnan ile ateşkesi onayladı: Netanyahu'dan ulusa sesleniş!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 21:22

Güncelleme: 26.11.2024 - 21:50

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu İsrail güvenlik kabinesinin, Lübnan'la ateşkesi onaylandığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının kabinenin onayına sunulacağını belirterek, "Bu savaşta hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmeyi başardık" dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes onayının ardından Başbakan Benyamin Netanyahu açıklama yaptı. Netanyahu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kuzeydeki tüm vatandaşlarımızı evlerine döndüreceğiz. İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için her şeyi yapmaya kararlıyım. Gazze'deki rehineleri evlerine döndürmekte kararlıyız. Beşşar Esad ateşle oynuyor. Hizbullah'ı onlarca yıl geriye götürdük. Eğer Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz. Ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. Ateşkes anlaşması artık İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor."