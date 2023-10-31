Son dakika: İsrail mülteci kampını vurdu

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:12

Güncelleme: 31.10.2023 - 18:00

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de, Cebaliye mülteci kampı vuruldu.

Gazze'deki sağlık bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 100'den fazla Filistinli öldü, 150'den fazlası da yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının Al Ahli Baptist Hastanesi saldırısından daha fazla olabileceğini vurguladı.

Gazze İçişleri Bakanlığı'na göre ise, İsrail mülteci kampını her biri bir ton patlayıcı ağırlığında 6 top mermisiyle bombaladı.

Bakanlık, hava saldırılarında ölen ve yaralananların toplam sayısını 400 kişi olarak açıkladı.

ABD'Yİ SUÇLADI

Gazze'nin sivil savunma müdürü, Cebaliye mülteci kampının, İsrail bombardımanı nedeniyle "tamamen yıkıldığını" bildirdi.

Han Yunus kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan sivil savunma müdürü Ahmad al-Kahlout, "Buradaki binalar yüzlerce vatandaşı barındırıyor. İşgalcilerin hava kuvvetleri bu bölgeyi ABD yapımı altı bombayla yerle bir etti. Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığının yol açtığı son katliamdır. Uluslararası toplum çok geç olmadan İsrail'i durdurmak için derhal harekete geçmelidir" dedi.