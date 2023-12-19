Son dakika: İsrail'den 'insani ara' açıklaması
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "yeni bir insani araya hazır" açıklamasında bulundu.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'ndeki esirlere değinerek, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazır" dedi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki rehinelerin kurtarılması ve Gazze'ye daha fazla yardımın ulaştırılabilmesi için yeni bir ateşkese hazır olduklarını söyledi.
Büyükelçilerle bir araya geldiği toplantıda Herzog, Herzog, "İsrail, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için başka bir insani duraklamaya ve ek insani yardıma hazırdır" ifadesinde bulundu ve ekledi:
"Sorumluluk tamamen (Hamas lideri Yahya) Sinwar ve (diğer) Hamas liderlerine aittir"
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!