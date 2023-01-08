Son Dakika: İsveç'ten Türkiye açıklaması

Yayınlanma: 08.01.2023 - 16:07

Güncelleme: 08.01.2023 - 16:07

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye'nin NATO'ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu, ancak Ankara'nın bu "onayın bedeli" olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceğini söyledi.

İsveç Başbakanı Kristersson yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tekliflerini aylardır engelleyen Türkiye'nin İsveç'in kabul edemeyeceği taleplerde bulunduğunu söyledi.

Ulf Kristersson, NATO şefi Jens Stoltenberg'in de katıldığı bir güvenlik konferansında yaptığı açıklamada, "Türkiye yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı teyit etti, ancak aynı zamanda veremeyeceğimiz, vermek istemediğimiz şeyleri istediğini söylüyor" dedi.

"Türkiye'nin bir karar vereceğine inanıyoruz, sadece ne zaman vereceğini bilmiyoruz" diyen Kristersson, onay kararının Türkiye'deki iç siyasete ve "İsveç'in ciddiyetini gösterme kapasitesine" bağlı olacağını da sözlerine ekledi.