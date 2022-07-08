Son dakika: Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti

08 Temmuz 2022 Cuma, 11:53

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK, silahlı saldırıya uğrayan Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe için doktorlar, "Kardiyak arrest" (kalp yetmezliği) açıklaması yaptıktan bir saat sonra ölüm ilanını doğruladı.

Japonya’nın eski Başbakanı, Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında göğsünden ve boynundan vuruldu.

Polis, Nara kentinde yaşayan Tetsuya Yamagami'nin cinayete teşebbüs şüphesiyle olay yerinde tutuklandığını, saldırının el yapımı silah ile gerçekleştiğini ve zanlının daha önce Deniz Kuvvetleri'nde subaylık yaptığı açıkladı.

Abe Şinzo, Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olmuştu.

Abe, 7 yıl 8 ay süren başbakanlık görevinin ardından sağlık sorunları sebebiyle istifa etmişti.