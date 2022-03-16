Son Dakika: Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Japon devlet televizyonu NHK, depremin 7.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Depremin merkez üssünün Fukuşima eyaleti olduğu belirtildi.
Fukuşima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. Henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İKİ DAKİKA İÇERİSİNDE 6,4 İLE SALLANDI
7.3 şiddetindeki depremin hemen ardından bölgede, iki dakika gibi kısa bir süre içerisinde, 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Japon NHK TV kanalı, depremlerin, birçok kentte, çok şiddetli hissedildiğini açıklarken, henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Aynı bölge, 2011’de Fukushima nükleer felaketini tetikleyen 9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ardından tsunami felaketi yaşanmıştı.
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