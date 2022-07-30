Son Dakika: Joe Biden yeniden koronavirüse yakalandı

Son dakika gelişmesi... Beyaz Saray doktorundan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı.

İHA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:54
Son Dakika: Joe Biden yeniden koronavirüse yakalandı
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ABD Başkanı Joe Biden, 9 gün önce Covid-19'a yakalanmış ve karantinasının bitmesiyle görevine dönmüştü.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamaya göre, Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı ve karantinaya girdi.

Testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, "Bugün tekrar COVID testim pozitif çıktı. Hiçbir semptomum yok ama etrafımdaki herkesin güvenliği için karantinaya gireceğim" dedi.

Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalandığı açıklanan Biden'a uygulanan 5 günlük Paxlovid tedavisinin ardından iyileştiği bildirilmişti.


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