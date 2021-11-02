Son dakika: Kabil'de şiddetli patlama!

Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 12:06
Son dakika: Kabil'de şiddetli patlama!
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir askeri hastane yakınında yerel saatle 13.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. 

Patlamanın ardından gökyüzünü duman kaplarken, görgü tanıkları silah sesleri duyulduğunu belirtti. 

Patlamanın nedeni ve can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.



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