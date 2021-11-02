Son dakika: Kabil'de şiddetli patlama!

02 Kasım 2021 Salı, 12:06

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir askeri hastane yakınında yerel saatle 13.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın ardından gökyüzünü duman kaplarken, görgü tanıkları silah sesleri duyulduğunu belirtti.

Patlamanın nedeni ve can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.