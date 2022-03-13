Son Dakika... Kiev polisi açıkladı: Gazeteci Renaud hayatını kaybetti
Ukrayna Ulusal Polisi, muhabir ve film yapımcısı Brent Renaud’un İrpin’de Rus birliklerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. New York Times'tan yapılan açıklamada, "Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi" denildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu 18. gününe girdi. Ukrayna Ulusal Polisi, muhabir ve film yapımcısı Brent Renaud’un İrpin’de Rus birliklerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini, ekip arkadaşının da yaralandığını duyurdu.
NEW YORK TİMES AÇIKLAMA YAPTI
New York Times, Kiev’in İrpin bölgesinde öldürülen gazeteci Brent Renaud hakkında açıklama yaptı. New York Times, Brent Renaud’un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, “Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi. Paylaşılan basın kartı, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartıdır” ifadelerini kullandı.
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