Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi: Önümüzü kestiler, polisler olmasa...
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi. Saldırının ardından konuya dair açıklama yapan Tatar, "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaklardı" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı girişiminde bulunuldu.
Katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin açıklama yapan Tatar, bazı kişilerin Yunan bayraklarıyla konvoyuna saldırdığını söyledi. Tatar, "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaklardı" dedi.
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