Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi: Annemin ilham verici örneğini takip edeceğim
Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi.
Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından bugün St James’s Sarayı’nda 200 kadar kıdemli hükümet yetkilisi, Kraliyetin etki alanındaki diğer ülkelerden gelecek 14 diplomat ve devletin yüksek kurumlarından görevliler bir toplantı yaptı.
Toplantının ardından yetkililer basının karşısına geçti ve Eski Galler Prensi Charles, resmi törenle Kral 3. Charles olarak ilan edildi.
Kral Charles, konuşmasında "Sevgili annem Kraliçe'nin ölümünü size duyurmak benim en acıklı görevimdir. Sizin, tüm ulusun ve sanırım tüm dünyanın ne kadar derinden acı çektiğimizi biliyorum, telafisi mümkün olmayan kayıpta bana sevgi duyuyorsunuz. Bu kadar çok kişinin kız kardeşime ve erkek kardeşlerime gösterdiği sempatiyi ve bu kadar büyük bir sevgi ve desteğin tüm ailemize iletilmesi gerektiğini bilmek benim için en büyük teselli" ifadelerine yer verdi.
Charles, "hayatından geriye kalanları" yeni rolüne adayacağını ve annesi Elizabeth'in "ilham verici örneğini" takip etmeye devam edeceğini söyledi.
Charles'ın kral ilanı ile birlikte "Tanrı Kraliçe'yi korusun" sözü "Tanrı Kralı Korusun" olarak söylendi.
Kral'ın birinci varisi, Prens William olacak. William da babası Charles'ın eski ünvanı olan 'Galler Prensi'ni kullanacak.
CENAZE TÖRENİNDE RESMİ TATİL İLAN EDİLECEK
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da resmi tatil ilan edileceği bildirildi.
Kral III. Charles resmi tatili onaylayarak, cenaze törenine ilişkin henüz bir bilgi vermedi.
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