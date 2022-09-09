Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman? Kraliçe 2. Elizabeth nereye defnedilecek?

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 17:35
<p><strong>Kraliçe Elizabeth,</strong> İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Babası Kral 6'ncı George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952'de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in cenaze törenine dair ayrıntılar merak ediliyor.</p>

Kraliçe Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Babası Kral 6'ncı George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952'de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in cenaze törenine dair ayrıntılar merak ediliyor.

<h3>Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze süreci...</h3> <p>Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.</p> <p>Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı.</p> <p>Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi.</p> <p>Tabutunu görebilmek için 200 binden fazla kişi sıraya girmişti.</p>

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze süreci...

Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.

Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı.

Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi.

Tabutunu görebilmek için 200 binden fazla kişi sıraya girmişti.

<p>Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı.</p> <p>Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi.</p> <p>Tabutunu görebilmek için 200 binden fazla kişi sıraya girmişti.</p>

Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı.

Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi.

Tabutunu görebilmek için 200 binden fazla kişi sıraya girmişti.

<h3>Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman:?</h3> <p>Kraliçe’nin vefatının dördüncü gününde Buckingham Sarayı’nda Westminster Hall’da iki ayrı geçit töreninin düzenlenmesi bekleniyor. Kraliçe’nin cenazesi ise Westminster Hall’de 4 gün boyunca sergilenecek.</p>

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman:?

Kraliçe’nin vefatının dördüncü gününde Buckingham Sarayı’nda Westminster Hall’da iki ayrı geçit töreninin düzenlenmesi bekleniyor. Kraliçe’nin cenazesi ise Westminster Hall’de 4 gün boyunca sergilenecek.

<h3>Kraliçe 2. Elizabeth nereye defnedilecek?</h3> <p>Ölümünün 9. gününde ise Kraliçe'nin geçtiğimiz yıl vefat eden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ve babası Kral VI George'un yanına defin işlemi gerçekleştirilecek.</p>

Kraliçe 2. Elizabeth nereye defnedilecek?

Ölümünün 9. gününde ise Kraliçe'nin geçtiğimiz yıl vefat eden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ve babası Kral VI George'un yanına defin işlemi gerçekleştirilecek.

<p>İngiltere milli marşında yer alan “Kraliçe” ifadeleri “Kral” olarak değiştirilecek. Ülke Kraliçe’nin ölümünden itibaren 12 gün boyunca yas tutacak.</p>

İngiltere milli marşında yer alan “Kraliçe” ifadeleri “Kral” olarak değiştirilecek. Ülke Kraliçe’nin ölümünden itibaren 12 gün boyunca yas tutacak.

<p>Kraliçe'nin cenazesine dünyanın dört bir yanından devlet başkanları ve başbakanların dahil olduğu yaklaşık 2 bin kişilik bir protokolün katılması beklenirken, tören tüm dünyaya Londra’dan canlı olarak yayınlanacak.</p>

Kraliçe'nin cenazesine dünyanın dört bir yanından devlet başkanları ve başbakanların dahil olduğu yaklaşık 2 bin kişilik bir protokolün katılması beklenirken, tören tüm dünyaya Londra’dan canlı olarak yayınlanacak.

kraliçe 2. elizabeth Cenaze Westminster Sarayı'

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler