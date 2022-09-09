Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman? Kraliçe 2. Elizabeth nereye defnedilecek?
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze süreci...
Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.
Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı.
Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi.
Tabutunu görebilmek için 200 binden fazla kişi sıraya girmişti.
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