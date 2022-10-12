Son dakika: Kremlin'den Erdoğan açıklaması

Kremlin, Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşmelerde Ukrayna'ya arabuluculuk teklif edeceğine inandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:13
Son dakika: Kremlin'den Erdoğan açıklaması
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