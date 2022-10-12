Son dakika: Kremlin'den Erdoğan açıklaması
Kremlin, Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşmelerde Ukrayna'ya arabuluculuk teklif edeceğine inandığını açıkladı.
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