Son dakika: Kremlin'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:05

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun,Twitter’dan hem Türkçe hem de Rusça yaptığı "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin" paylaşımına, Rusya'dan yanıt geldi.

Sevgili Rus Dostlarımız,

Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiği iddialarının yanlış olduğunu ve yalancılar tarafından uydurulduğunu söyledi.

Peskov, "Bu tür iddiaları Kılıçdaroğlu'na iletenlerin yalancı olduğunu ve Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerine büyük değer verdiğini" ifade etti.