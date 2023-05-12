Son dakika: Kremlin'den Kılıçdaroğlu'na yanıt
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Rusya'ya yönelik suçlamalarına yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun,Twitter’dan hem Türkçe hem de Rusça yaptığı "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin" paylaşımına, Rusya'dan yanıt geldi.
Sevgili Rus Dostlarımız,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023
Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.
Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiği iddialarının yanlış olduğunu ve yalancılar tarafından uydurulduğunu söyledi.
Peskov, "Bu tür iddiaları Kılıçdaroğlu'na iletenlerin yalancı olduğunu ve Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerine büyük değer verdiğini" ifade etti.
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