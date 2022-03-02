Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan 'Üçüncü Dünya Savaşı' çıkışı

02 Mart 2022 Çarşamba, 12:54

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 7. gününe girdi.Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak'ın Rusya ile bir sonraki görüşmeler için "kayda değer bir gündem" gerektiğini söylemesinin ardından Rusya'dan peş peşe açıklamalar geliyor.

Kremlin, Rus yetkililerin Ukrayna ile görüşmelerin ikinci turunu yapmaya hazır olduklarını fakat Ukraynalı yetkililerin bu görüşmelere katılıp katılmayacaklarının net olmadığını açıkladı.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile görüşmeyi ABD’nin isteğiyle ertelediğini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Lavrov açıklamasında, tarafların ikinci görüşmelerinin beklendiği gibi bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin henüz net olmadığını belirtti. Bununla birlikte Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini kaydetti.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI" ÇIKIŞI

"Batı, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti" diye konuşan Lavrov, "Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak. ABD Başkanı (Joe) Biden deneyimli bir adam ve daha önce savaşa tek alternatifin yaptırımlar olduğunu söylemişti" dedi.

Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının boyutu hakkında konuşan Lavrov, "Rusya yaptırımlara hazırlıklıydı ama sporcuların, gazetecilerin ve kültür endüstrisi temsilcilerinin hedef alınmasını beklemiyordu" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Çok sayıda dostumuz var, izole edilebilmemizin imkanı yok" diye ekledi.

Rus bakan ayrıca, Ukrayna'da kurulacak hükümetlerin ülkedeki tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğini belirtti. Lavrov, Kırım'ın Rusya'nın parçası olduğunu ve bu konunun tartışmaya açık olmadığını vurguladı.