Son Dakika: Küba'nın başkentinde şiddetli patlama

06 Mayıs 2022 Cuma, 19:27

Küba'nın başkenti Havana'da tarihi Hotel Saratoga'da büyük bir patlama meydana geldi. Otelin bir kısmı çökerken olayda çok sayıda kişinin yaralandığı düşünülüyor.

Olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken yaralılar Calixto Garcia hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.