Son Dakika: Küba'nın başkentinde şiddetli patlama

Son dakika gelişmesi... Küba'nın başkenti Havana'daki Hotel Saratoga'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Kongre binasının karşısındaki otelde ağır hasar meydana geldi. Binadan alevlerin ve dumanların yükselirken, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 19:27
Son Dakika: Küba'nın başkentinde şiddetli patlama
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Küba'nın başkenti Havana'da tarihi Hotel Saratoga'da büyük bir patlama meydana geldi. Otelin bir kısmı çökerken olayda çok sayıda kişinin yaralandığı düşünülüyor.

Olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken yaralılar Calixto Garcia hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.


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