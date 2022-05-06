Son Dakika: Küba'nın başkentinde şiddetli patlama
Son dakika gelişmesi... Küba'nın başkenti Havana'daki Hotel Saratoga'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Kongre binasının karşısındaki otelde ağır hasar meydana geldi. Binadan alevlerin ve dumanların yükselirken, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.
Küba'nın başkenti Havana'da tarihi Hotel Saratoga'da büyük bir patlama meydana geldi. Otelin bir kısmı çökerken olayda çok sayıda kişinin yaralandığı düşünülüyor.
Olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken yaralılar Calixto Garcia hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Video Haberler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
- 'Kafese koyup boş bir arsa bir arsaya bıraktık'
- Çocuğunu bir ay boyunca zincire vurdu
- Yükseltilip, kenara mı çekilecek?
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!
- Gerilime Peker de dahil oldu
- Kulüp başkanı isyan etti!