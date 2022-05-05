Son dakika: Su hattında patlama: Sokaklar göle döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından cadde ve sokaklar göle döndü, 4 iş yeri ve bir depo sular altında kaldı. Hattan çıkan tazyikli su asfaltı yararken, cadde trafiğe kapatıldı.
Bodrum'da ana su isale hattında meydana gelen patlama sonrası cadde ve sokakları su bastı.
Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte asfalt yarılırken, cadde göle döndü. Bölgede bulunan 4 iş yeri ve bir depoyu su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu tahliye ederken, belediye ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.
"YILLARDAN BERİ PATLAMA OLUYOR"
Bu arada patlama sırasında seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesinin altında bir parçanın koptuğu görüldü. Belediye ekiplerinin bölgede onarım çalışması sürüyor.
Bölgede işyerini su basan Ali Kılıç, "Yıllardan beri patlama oluyor. Boruların sağlam olmamasından dolayı oluyor. Her sene biz burada bu sorunu yaşıyoruz. İş yerimi su bastı, mutfağım su doldu" dedi.
Video Haberler
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
- Hırsızlık yapanları market sahibi yakaladı
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- Niğdeli köylü: 'Uzay çağında yaşıyoruz biz'
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
- Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polise gözaltı
- 2 buçuk gün sonra denizde bulundu!
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!