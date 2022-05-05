Son dakika: Su hattında patlama: Sokaklar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından cadde ve sokaklar göle döndü, 4 iş yeri ve bir depo sular altında kaldı. Hattan çıkan tazyikli su asfaltı yararken, cadde trafiğe kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 20:17
Son dakika: Su hattında patlama: Sokaklar göle döndü
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Bodrum'da ana su isale hattında meydana gelen patlama sonrası cadde ve sokakları su bastı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte asfalt yarılırken, cadde göle döndü. Bölgede bulunan 4 iş yeri ve bir depoyu su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu tahliye ederken, belediye ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.

"YILLARDAN BERİ PATLAMA OLUYOR"

Bu arada patlama sırasında seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesinin altında bir parçanın koptuğu görüldü. Belediye ekiplerinin bölgede onarım çalışması sürüyor.

Bölgede işyerini su basan Ali Kılıç, "Yıllardan beri patlama oluyor. Boruların sağlam olmamasından dolayı oluyor. Her sene biz burada bu sorunu yaşıyoruz. İş yerimi su bastı, mutfağım su doldu"  dedi. 



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