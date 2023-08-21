Son dakika: Kuran yakılması sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldılar
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı, Kuran'ın yakılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kuran'ın yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.
Çağırılan temsilcilere, Kuran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılardan rahatsız duyulduğu bildirilerek, bu eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği belirtildi.
Öte yandan Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.
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