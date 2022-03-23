Sergey Lavrov: 'Rusya ile NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelebilir'

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya barış güçleri gönderilmesinin Rusya ile NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelmesine neden olabileceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 12:01
Sergey Lavrov: 'Rusya ile NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelebilir'
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Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgalinin 28. gününe girilirken, Rusya'dan NATO'ya 'barış gücü' uyarısı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya barış güçleri gönderilmesinin Rusya ile NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelmesine neden olabileceğini açıkladı.

Lavrov ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin zorlu olduğunu, Kiev'in sürekli pozisyonunu değiştirdiğini belirtti.

Polonya geçen hafta Ukrayna'ya uluslararası barış gücü misyonu gönderilmesi ve savunması için gerekli araçların verilmesi gerektiğini açıklamıştı.








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