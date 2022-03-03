Lavrov: Nükleer savaş, Rusya’dakilerin değil, Batı’dakilerin akıllarından geçirdiği bir şey
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus devlet televizyonuna Ukrayna krizine bir çözüm bulunacağından şüphesi olmadığını, ancak Rusya'nın Batı ile diyaloğunun karşılıklı saygıya dayalı olması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası medya ve RT’ye açıklamalarda bulundu.
Rus devlet televizyonuna, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin bir araya geleceği ikinci görüşmenin bugün gerçekleşeceğini belirten Lavrov, Ukrayna'daki soruna çözüm bulunacağına inandığını söyledi. Lavrov, Moskova'nın bu ülkeyle görüşmelerindeki koşullarının 'oldukça küçük olduklarını' belirtti.
Rusya’nın taleplerinin asgari olduğunu söyleyen Lavrov, “Ukrayna’daki duruma çözüm bulunabileceğine şüphem yok” dedi.
Lavrov, Moskova'nın Washington'dan emir aldığını söylediği Ukrayna'dan gelen askeri tehdide tahammül edemeyeceğini yineledi.
"Batı Rusya'yı duyuyor fakat dinlemiyor" şeklinde konuşan Lavrov, "Rusya'nın güvenliği için neyin gerekli olduğunu Batı belirleyemez. Rusya, Ukrayna topraklarından kendisine doğrudan saldırı düzenlenmesi tehdidinin bulunmasına izin veremez" ifadelerini kullandı.
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