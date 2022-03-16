Son Dakika: Lavrov, Ukrayna ile uzlaşma için umut olduğunu söyledi

16 Mart 2022 Çarşamba, 11:34

Rusya - Ukrayna müzakereleri 6. turuyla devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin zorlu geçtiğini, ancak uzlaşı için belli bir umut olduğunu dile getirdi.

Lavrov "Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek" dedi. Lavrov ayrıca "Ukrayna ile barış görüşmeleri zor ama uzlaşma konusunda umut var" diye ekledi.



Lavrov, müzakerelerde iş ruhunun görülmeye başladığını, bunun Ukrayna’nın tarafsız statüsü üzerinde anlaşılabileceğine dair umut verdiğini ifade etti.

Rus diplomat ayrıca, Moskova'nın Türkiye ve İsrail'in Ukrayna'yla müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını kaydetti.











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