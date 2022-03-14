Son dakika: Miçotakis'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Twitter'da yayımladığı videolu mesajında ​​Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Reuters
14 Mart 2022 Pazartesi, 13:43
Son dakika: Miçotakis'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Bu sabah Covid-19 testim pozitif çıktı ve bu nedenle evde karantinaya girip oradan çalışacağım." dedi.

Miçotakis, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya gelmişti. 



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