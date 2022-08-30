Son Dakika: Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi

30 Ağustos 2022 Salı, 23:38

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Moskova’da bulunan Merkez Hastanesi’nde tedavi gören Gorbaçov’un saat 22.28’de öldüğü açıklandı. Açıklamada, “Gorbaçov bu akşam, uzun süren hastalığının sonucu hayatını kaybetti” denildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Gorbaçov Vakfı Sözcüsü Vladimir Polyakov, Gorbaçov’un böbrek rahatsızlığı yaşadığını ve hemodiyaliz de olmak üzere tedavi uygulandığını duyurmuştu.

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