Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkı̇daşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Türkiye'nin Surı̇ye'nin kuzeyinden gelen saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.
Görüşmede, Bakan Akar tarafından, "Suriye'nin kuzeyi bağlamında, bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanları ve vatandaşları hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edileceği" belirtildi.
Ayrıca terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye'nin en önemli önceliği olduğu ve bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.
Ukrayna bağlamında ise küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
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