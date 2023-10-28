Mısır'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yayınlanma: 28.10.2023 - 12:38

Güncelleme: 28.10.2023 - 13:18

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 132 kilometre kuzeyinde bir zincirleme kaza meydana geldi.

Zincilerme kazada 28 kişinin öldüğünü ve 60 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Al-Ahram gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, çarpışmaya bir araçtan sızan yağ neden oldu ve araçlar alev almaya başladı.