Mısır'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mısır'da meydana gelen zincirleme kazada 28 kişinin öldüğü ve 60 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 132 kilometre kuzeyinde bir zincirleme kaza meydana geldi.
Zincilerme kazada 28 kişinin öldüğünü ve 60 kişinin de yaralandığını bildirildi.
Al-Ahram gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, çarpışmaya bir araçtan sızan yağ neden oldu ve araçlar alev almaya başladı.
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