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Mısır'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'da meydana gelen zincirleme kazada 28 kişinin öldüğü ve 60 kişinin de yaralandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 12:38
Mısır'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 132 kilometre kuzeyinde bir zincirleme kaza meydana geldi.

Zincilerme kazada 28 kişinin öldüğünü ve 60 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Al-Ahram gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, çarpışmaya bir araçtan sızan yağ neden oldu ve araçlar alev almaya başladı.


Mısır zincirleme kaza

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