Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a teşekkür

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizindeki siyasi adımları üzerine teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2022 Pazartesi, 14:38
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a teşekkür
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağını görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan perşembe günü, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetine icabetle Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin 10. toplantısı için Kiev'e gitmiş ve ikili ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen bir dizi anlaşma imzalamıştı.

Erdoğan ayrıca, Ukrayna krizi konusunda arabulucuk görevini Türkiye'nin üstlenmek istediğini de belirtmişti.

Zelenskiy ise, "Savaşı bitirme yolunda Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ukrayna'da barış için tüm platformlarda elimizden geleni yapmayı hazırız" demişti.


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