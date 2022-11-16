Son Dakika... NATO'dan Polonya açıklaması: İlk bulgular, füzenin Ukrayna tarafından ateşlendiği yönünde

NATO, Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden, bir Rus seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 15:09
Son Dakika... NATO'dan Polonya açıklaması: İlk bulgular, füzenin Ukrayna tarafından ateşlendiği yönünde
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NATO, ilk bulgulara göre dün akşam saatlerinde Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden, bir Rus seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Polonya'da meydana gelen ölümcül patlamanın muhtemelen Ukrayna kaynaklı ancak savaşın "nihai sorumluluk" Rusya'ya ait olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "İlk bulgular, olayın büyük olasılıkla Ukrayna hava savunma füzesinin Rusya'dan ateşlenen füzelere karşı savunma amaçlı ateşlendiğini gösteriyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve sonucunu beklememiz gerekiyor. Ancak bunun kasıtlı bir saldırının sonucu olduğuna dair elimizde hiçbir belirti yok. Ancak açık konuşayım, bu Ukrayna'nın suçu değil" açıklamasında bulundu. 


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