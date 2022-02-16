Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya 'kanıtla' çağrısı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 12:26

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus askerlerin ve tankların her zaman hareket halinde olduğunu söyleyerek, Moskova'yı birliklerini geri çektiğini kanıtlamaya çağırdı.

Stoltenberg iki gün sürecek NATO savunma bakanları toplantısının başında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın geri çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil... Birlik sayısını artırdıklarını ve daha fazla birliğin yolda olduğunu gördük" dedi.

Stoltenberg "Eğer gerçekten güçlerini geri çekmeye başlarlarsa, bunu memnuniyetle karşılayacağız... Rusya'nın birlikleri her zaman hareket halinde, birliklerin, muharebe tanklarının hareketi geri çekilme olduğunu teyit etmiyor" dedi.

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