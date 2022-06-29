Son Dakika: NATO'dan İsveç ve Finlandiya kararı

NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.

AA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 15:51
Son Dakika: NATO'dan İsveç ve Finlandiya kararı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.

Stoltenberg, "Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor" açıklamasında bulundu.

Genel Sekreter, "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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