Son Dakika: NATO'dan İsveç ve Finlandiya kararı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 15:51

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.

Stoltenberg, "Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor" açıklamasında bulundu.

Genel Sekreter, "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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