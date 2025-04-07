Son Dakika... Netanyahu'dan flaş Türkiye açıklaması

Yayınlanma: 07.04.2025 - 22:29

Güncelleme: 07.04.2025 - 22:29

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşuyor.

Netanyahu bölgede son zamanlarda yaşanan gerilimlere ilişkin, "Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Suriye’nin hiçbir ülke tarafından İsrail’e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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