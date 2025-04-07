Beyaz Saray'da flaş gelişme: Trump ile Netanyahu'nun ortak basın toplantısı iptal edildi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bugün yapılması beklenen ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceğini", ikilinin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor.
Beyaz Saray'dan kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, bugün Trump'ın programında gözüken ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", onun yerine iki ismin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı kaydedildi.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Etiketler: #Beyaz saray #basın #basın toplantısı
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