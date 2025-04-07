Beyaz Saray'da flaş gelişme: Trump ile Netanyahu'nun ortak basın toplantısı iptal edildi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 20:48

Güncelleme: 07.04.2025 - 20:49

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor.

Beyaz Saray'dan kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, bugün Trump'ın programında gözüken ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", onun yerine iki ismin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı kaydedildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.