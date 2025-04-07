Beyaz Saray'da flaş gelişme: Trump ile Netanyahu'nun ortak basın toplantısı iptal edildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bugün yapılması beklenen ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceğini", ikilinin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağını açıkladı.

Beyaz Saray'da flaş gelişme: Trump ile Netanyahu'nun ortak basın toplantısı iptal edildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 20:48

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor.

Beyaz Saray'dan kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, bugün Trump'ın programında gözüken ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", onun yerine iki ismin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı kaydedildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

 


Etiketler: #Beyaz saray #basın #basın toplantısı

İlgili Haberler

İran'dan ABD'ye müzakere çağrısı: Samimi olduğunu kanıtlamalı

İran'dan ABD'ye müzakere çağrısı: Samimi olduğunu kanıtlamalı
ABD borsaları çakıldı: Piyasalarda 'Kara Pazartesi' korkusu sürüyor!

ABD borsaları çakıldı: Piyasalarda 'Kara Pazartesi' korkusu sürüyor!
Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’la yaptıkları görüşmeyi anlattı: 'Halk kuşkulanmakta haklı ama...'

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’la yaptıkları görüşmeyi anlattı: 'Halk kuşkulanmakta haklı ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler