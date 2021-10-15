Son Dakika... Norveç'te gerçekleşen oklu saldırıyla ilgili yeni gelişme
Son Dakika gelişmesi... Norveç'in Kongsberg kasabasında önceki gün bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen ve 5 kişiyi öldüren Danimarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen sağlık hizmetlerine teslim edildi.
Norveç’in Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyen saldırganın Danirmarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen olduğu açıklanmıştı. Son olarak, Espen Andersen Brathen sağlık hizmetlerine teslim edildiği belirtildi.
Norveç’in başkenti Oslo’nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında dün düzenlenen oklu saldırıda, 4’ü kadın toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i polis olmak üzere toplam 3 kişi yaralanmıştı. Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından yapılan açıklamada, saldırganın Danirmarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen olduğu açıklandı. PST, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturmanın "saldırının nedenini daha ayrıntılı olarak netleştireceğini" ifade etti.
Polis Şefi Ole Bredrup Sverud yaptığı açıklamada, "Polis, radikalleşmeyle ilgili önceki endişelerin bir sonucu olarak daha önce adamla temas halindeydi" ifadelerini kullanarak, polisin "2021’de radikalleşmeyle ilgili hiçbir rapor almadığını" ve şüphelinin bu yıl radarlarında görünmediğini belirtti.
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