Son Dakika... Bolu Belediyesi iddianamesi hazırlandı: Tanju Özcan hakkında istenen ceza belli oldu

13.05.2026 17:44:00
Son dakika haberi... Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanu Tanju Özcan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 19 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Tanju Özcan'ın toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 19 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın müşteki kurumlar olarak yer aldığı 178 sayfalık iddianamede, 41 mağdur ve 7'si tutuklu 19 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Tutuklu Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından, diğer 18 kişinin de çeşitli suçlardan cezalandırılması istenen iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Özcan'ın tüm suçlamaları reddettiği, baskı ve menfaat talebinde bulunmadığını ifade ettiği kaydedildi.

ÖZCAN HAKKINDA 263 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir 'mağdura' yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu şüpheli Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap", 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

İddianamede, diğer şüphelilerin de bu suçlardan değişen sürelerde hapsi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, Belediye Meclisi üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Sarıyıldız tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi'nde, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılmış, telefonlar ile bazı belge ve materyallere el konulmuştu.

