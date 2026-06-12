Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika… Pakistan Başbakanı Şerif duyurdu: ABD ile İran arasındaki anlaşma metni hazır

Son dakika… Pakistan Başbakanı Şerif duyurdu: ABD ile İran arasındaki anlaşma metni hazır

12.06.2026 19:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika… Pakistan Başbakanı Şerif duyurdu: ABD ile İran arasındaki anlaşma metni hazır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, “ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metni hazırlandı. Sonraki adımı atmak için yakın işbirliği içindeyiz” dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında yürütülen görüşmelerde bir anlaşma metninin hazırlandığını belirterek sürecin kritik bir aşamaya geldiğini söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR…

İlgili Konular: #ABD #PAKistan #İran