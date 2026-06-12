Son dakika… Pakistan Başbakanı Şerif duyurdu: ABD ile İran arasındaki anlaşma metni hazır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında yürütülen görüşmelerde bir anlaşma metninin hazırlandığını belirterek sürecin kritik bir aşamaya geldiğini söyledi.
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında yürütülen görüşmelerde bir anlaşma metninin hazırlandığını belirterek sürecin kritik bir aşamaya geldiğini söyledi.
AYRINTILAR GELİYOR…