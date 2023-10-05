Son Dakika... Pentagon: ABD jeti Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü

Yayınlanma: 05.10.2023 - 23:56

Güncelleme: 05.10.2023 - 23:58

Pentagon, ABD'nin perşembe günü Suriye'deki birliklerinin yakınında görev yapan silahlı bir Türk insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Bu, Washington'un ilk kez NATO müttefiki Türkiye'ye ait bir uçağı düşürdüğü anlamına geliyor.

Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Türk insansız hava araçlarının perşembe sabahı Suriye'nin Haseke kentine ABD birliklerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta hava saldırıları düzenlediğinin görüldüğünü söyledi.

Birkaç saat sonra bir Türk İHA'sı ABD birliklerinin yarım kilometreden (0,3 mil) daha yakınına geldi ve tehdit olarak değerlendirilip F-16 uçakları tarafından düşürüldü.

Ryder gazetecilere verdiği demeçte, "Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair hiçbir göstergemiz yok" dedi.

ABD TÜRK SİHA'SINI VURDU

Son gelişmeyi Aktaran CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy, Pentagon'un açıklamasını paylaştı. Paksoy'un aktardığına göre, Pentagon SİHA'nın ABD askerlerinin 1 km yakınına kadar geldiğini ve 500 metreye kadar yaklaştığını bu sebeple vurulduğunu açıkladı.

Pentagon Türk SİHA’sı, ABD askerleri “sığınaklarındayken” 1 kilometre yakınına kadar gelmiş, ABD’nin yasak ilan ettiği bölgede uçmuş, sonra 500 metreye kadar yaklaşmış, bu kadar yaklaşınca yerel saatle 11:40’ta vurulmuş Türkler kasıtlı yapmadı, üzücü bir olaydı dendi.