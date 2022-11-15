Son Dakika: Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesi... Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.
Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
ACİL TOPLANMA KARARI
Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı" ifadesini kullandı.
Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
ZELENSKİ 85 FÜZE SALDIRISINI DUYURMUŞTU
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
ABD'Lİ YETKİLİ, POLONYA'YA DÜŞEN RUS FÜZELERİNİN 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Polonya'ya düşen Rus füzelerinin 2 kişiyi öldürdüğünü söyledi.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "(Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü haberleri) Konuyu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" denildi.
LETONYA VE ESTONYA'DAN POLONYA'YA DESTEK MESAJI
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus füzelerinin NATO üyesi Polonya'yı vurduğunu belirterek, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz" dedi.
Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü.
Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek" ifadelerini kullandı.
Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verildi.
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