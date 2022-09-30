Son Dakika... Putin referandum sonrası duyurdu: '4 bölge kararını verdi'
Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak kararını 'Rusya'da dört yeni bölge var' diyerek duyurdu.
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