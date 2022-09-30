Son Dakika... Putin referandum sonrası duyurdu: '4 bölge kararını verdi'

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak kararını 'Rusya'da dört yeni bölge var' diyerek duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 15:24
Son Dakika... Putin referandum sonrası duyurdu: '4 bölge kararını verdi'
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